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Ехал в Минск - увезли в Гомель: под Жлобином задержали известного блогера

Примерно в 11 на окраине Жлобина задержали блогера Сергея Тихоновского (Youtube-канал «Страна для жизни»). Блогер ехал на съемки в Минск по шоссе М5. Неподалеку от Жлобина его остановили сотрудники ГАИ.

«Остановили сотрудники ГАИ, подъехали какие-то сотрудники милиции в штатском, прицепились, что автомобиль, на котором мы ехали в Минск - украден, - рассказал блогер. - Позвонили хозяину автомобиля - все документы в порядке. Приехала следственная группа, предложили мне ехать в Жлобин, чтобы провести осмотр автомобиля. Я отказался - обсмотр можно на месте провести».

После этого его задержали сотрудники милиции и увезли без всякой причины. По одним сведениям - в Жлобинский РОВД, по другим - в один из гомельских, передает радио Свабода.

«Думаю, что задержание связано с тем, что я снимал акции за независимость, которые проходили в декабре в Минске», - говорил он.

Ему заломали руку и не давали одеть куртку.

На вопрос оператора: «Куда везут блогера?» Милиционер ответил: «Я вам не обязан отчитываться».

Живой эфир после его задержания проводил оператор. Он остался с автомобилем на шоссе. После задержания Тихоновского оказалось, что автомобиль уже не интересовал сотрудников милиции и ГАИ.



Как стало известно впоследствии, Тихоновского отвезли в суд Советского района Гомеля.
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