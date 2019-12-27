«Остановили сотрудники ГАИ, подъехали какие-то сотрудники милиции в штатском, прицепились, что автомобиль, на котором мы ехали в Минск - украден, - рассказал блогер. - Позвонили хозяину автомобиля - все документы в порядке. Приехала следственная группа, предложили мне ехать в Жлобин, чтобы провести осмотр автомобиля. Я отказался - обсмотр можно на месте провести».





После этого его задержали сотрудники милиции и увезли без всякой причины. По одним сведениям - в Жлобинский РОВД, по другим - в один из гомельских, передает радио Свабода





«Думаю, что задержание связано с тем, что я снимал акции за независимость, которые проходили в декабре в Минске», - говорил он.





Ему заломали руку и не давали одеть куртку.





На вопрос оператора: «Куда везут блогера?» Милиционер ответил: «Я вам не обязан отчитываться».





Живой эфир после его задержания проводил оператор. Он остался с автомобилем на шоссе. После задержания Тихоновского оказалось, что автомобиль уже не интересовал сотрудников милиции и ГАИ.













Как стало известно впоследствии, Тихоновского отвезли в суд Советского района Гомеля.