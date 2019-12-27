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"Чтобы избежать нарушения Конституции" Президент Ирака ушел в отставку из-за протестов

Президент Ирака Бархам Салех на фоне массовых протестов подал парламенту прошение об отставке, сообщает телеканал Al Arabia.


«Я подаю в отставку, чтобы избежать нарушения Конституции», – сказал Бархам Салех, выступая в парламенте. 

Он отказался назначать премьер-министром губернатора провинции Басра Асаада аль-Идани, выдвинутого крупнейшим в парламенте блоком Al-Binaa. «Желая остановить кровь и сохранить мир, при должном уважении к Асааду аль-Эйдани я отказываюсь выдвигать его кандидатуру», — сказал президент.

Протестующие требуют независимого премьера, не связанного с партиями, однако по законам страны президент не имеет права отвергать кандидатуру, выдвинутую на пост премьер-министра, передает Al Jazeera. 

Президент отметил, что за недели кровавых антиправительственных выступлений протесты не ослабевают. «Поэтому я выразил готовность уйти в отставку с поста президента членам парламента, чтобы они, как представители народа, решили, что считают нужным», — сказал Салех.

Самые масштабные после падения режима Саддама Хусейна протесты в Ираке начались 1 октября 2019 года как демонстрации против безработицы среди молодежи и коррупции, затем стали раздаваться требования изменить политическую систему. Потом митингующие потребовали отставки всего руководства страны и смены элит.
Источник: fergana
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