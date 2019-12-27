Подозреваемых в убийстве Шеремета вычислили по походке

По словам Рувина, определяя подозреваемых, эксперты не руководствовались их внешними данными, которые можно изменить. Вместо этого они попытались сосредоточится на аспектах, которые нельзя замаскировать.





«Но, вы должны понимать, мы не изучали бороду. У нас были экспертизы по походке человека. Британский эксперт изучал только движение ног. Наши эксперты тоже говорят: это точно его походка», — объяснил он.





Ранее правоохранительные органы Украины назвали подозреваемых в убийстве Шеремета. Как выяснило следствие, в преступной группировке состояли пять человек: детский врач Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко, военнослужащая Яна Дугарь, а также ветераны конфликта в Донбассе Владислав и Инна Грищенко.







