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Черногорские оппозиционеры пошли протестным маршем на столицу

Несколько тысяч черногорцев пошли протестным маршем к городу Подгорица, столице Черногории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера местной оппозиции Андрия Мандича.
 
По словам Мандича, множество людей из разных городов страны вышли протестовать из-за того, что в парламенте не приняли поправки к закону о вероисповедании.
 
Несколько тысяч жителей города Никшич отправились на Подгорицу, чтобы присоединиться к примерно такому же количеству протестующих.

 

Ранее президент Черногории Мило Джуканович захотел добиться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. 
 
Парламент Черногории принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской православной церкви (СПЦ). Речь идет о более чем 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.
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