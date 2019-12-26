Посол США в Украине о деле Шеремета: Аваков не уверен в подозрениях

«Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи (в расследовании. — Прим. ред.). И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь», — сказал Тейлор.





Дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.









«Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди „много работы“. Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», — добавил Тейлор.





Напомним, один из руководителей «Украинской правды» Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.





12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко (Лиса), музыканта и добровольцев Андрея Антоненко (Riffmaster), добровольцев Владислава и Инна Грищенко (Бучу и Пуму).