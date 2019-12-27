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Визиты в Минск как финал карьеры: Трамп ищет замену Помпео на посту госсекретаря

Только вчера появилась новом о готовящемся визите в Минск госсекретаря США, а сегодня - другая новость.


Президент США Дональд Трамп захотел найти замену госсекретарю Майку Помпео на случай, если тот решит оставить свой пост и участвовать в сенатских выборах от штата Канзас. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Трамп еще не знает, какое решение примет Помпео. Газета утверждает, что многие чиновники из Вашингтона уже начали претендовать на должность госсекретаря. Трамп выбирает потенциальных кандидатов на должность главы Госдепартамента, называя их имена в беседах с официальными лицами. 

Предполагается, что пост могут занять помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, министр финансов Стивен Мнучин или американский посол в Германии Ричард Гренелл. На место Помпео претендуют и другие, например, его первый заместитель Стивен Бигэн. Не против занять пост госсекретаря и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, а также сенаторы Марко Рубио и Томас Коттон от штатов Флорида и Арканзас соотвественно.

Источники, близкие к Помпео, отмечают, что госсекретарь еще не принял окончательное решение. 

Интересно, что визит в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в августе этого года также был финальным в карьере чиновника на этом посту.
"Белорусский партизан"
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