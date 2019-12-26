В Минске задержали экс-кандидата в депутаты Стаса Шашка
В Минске задержали экс-кандидата в депутаты Палаты представителей от "Молодежного блока", активиста Legalize Belarus Стаса Шашка.
Стас Шашок на архивном фото Еврорадио
Милиционеры его схватили в подъезде дома, информируют правозащитники.
Как сообщало Еврорадио, в четверг в Минске прошли многочисленные суды над участниками недавних акций протеста против интеграции Беларуси с Россией. Большинство получало штрафы. 15 суток ареста отбывает Павел Северинец, 5 суток — Елена Толстая. Стас Шашок также был среди протестующих.
22:06 26/12/2019
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