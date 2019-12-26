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Конюк поменял местами прокуроров Минска и Минской области

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк подписал приказ о ротации кадров в руководстве прокуратур Минщины.

Александр Конюк (справа) / prokuratura.gov.by

Олег Лаврухин, который с 2012-го возглавлял прокуратуру Минской области, назначен прокурором города Минска. Сергей Хмарук, который был прокурором столицы, стал прокурором Минской области, информирует prokuratura.gov.by.

"Ротация кадров — это действенный механизм повышения эффективности службы", — говорит генпрокурор. Сам Конюк возглавляет Генпрокуратуру с сентября 2011 года.

Олег Лаврухин / prokuratura.gov.by

Сергей Хмарук / prokuratura.gov.by
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