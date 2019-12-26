Замначальника Генштаба уволен "в связи с совершением проступка"
Заместитель начальника Генштаба Андрей Пасеко уволен по приказу министра.
Информацию об этом подтвердила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик.
"Действительно, министр обороны 23 декабря подписал приказ об увольнении полковника Пасеки. Формулировка: «в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом прохождения военной службы в качестве основания для его досрочного расторжения»", - сказала она.
Как передает tut.by, сейчас военная комендатура проводит по факту нарушения проверку, до ее окончания говорить более конкретно, что это за проступок, в министерстве обороны отказались.
Наталья Гаврусик лишь уточнила, что речь не идет о задействовании в чем-то незаконном военнослужащих срочной службы.
"Проверка длится до месяца, через три недели, думаю, можно будет говорить о чем-то более конкретном", — подытожила Гаврусик.
По информации близких к армии телеграм-каналов, при строительстве своего дома армейский чиновник привлекал к работам подчиненных. При этом не сообщается, о каких работах и подчиненных идет речь.
Андрею Пасеко 48 лет. Он занимал должность заместителя начальника Генштаба с 2017 года.
"Белорусский партизан"
17:43 26/12/2019
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