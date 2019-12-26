+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Мелкая подлянка: Северинца отправили отбывать сутки - он выйдет уже в январе

Политик Павел Северинец, который является организатором декабрьских акций против интеграции с Россией, 26 декабря снова был задержан.

Около подъезда его ждали сотрудники ОМОН. Когда Северинец вышел на улицу - его задержали и увезли в РУВД Центрального района.

Буквально неделю назад, 18 декабря, Северинца задержали таким же образом. Его привезли в РУВД, там составили протокол за участие в акциях 7 и 8 декабря, и сразу повезли на суд, где осудили на 15 суток ареста. 

Однако после озвучивания решения политика отпустили, предупредив о недопустимости нарушения законодательства на массовых акциях. В результате Павел Северинец смог принять участие в новой акции за независимость 20 декабря. 

Сегодня, 26 декабря, в суде Фрунзенского района (в 11.00) политика осудили за призыв к участию в первой акции против интеграции, которая прошла 7 декабря. Судья Алла Скуратович присудила ему 50 базовых штрафу. 


Через несколько часов стало известно, что Северинца отправили в ЦИП на ул. Окрестина отбывать 15-суточный арест.
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки у Котла Лукашенко и Путина
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru