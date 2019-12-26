



Лидеры кампании “Защитим независимость» одобрили созыв Всебелорусского конгресса за независимость предварительно на февраль-март 2020 года.





23 декабря в Минске состоялось расширенное заседание Рады Всебелорусского конгресса за независимость (этот орган был создан на соответствующем Конгрессе в декабре 2014г.). Члены Совета одобрили созыв очередного конгресса в формате более масштабным, чем пять лет назад.





Восемь членов Рады (Сергей Антончик, Лявон Дейко, Антон Жилко, Михаил Пастухов, Елена Анисим, Олег Трусов, Владимир Колос, Александр Мех) вошли в оргкомитет конгресса.





Партии, общественные организации и гражданские инициативы в оргкомитете представят Павел Северинец, Денис Урбанович, Дмитрий Касперович, Игорь Ледник, Игорь Рынкевич.









30 декабря 2019 года, после консультаций с широким кругом белорусских патриотических сил, пройдет первое полноправное заседание оргкомитета.





Оргкомитет обсудит цели, задачи, формат, регламент работы Конгресса, квоты, нормы представительства и порядок избрания делегатов Конгресса, проекты его итоговых документов, деятельность оргкомитета Конгресса, кооптацию в свой состав новых представителей.



