Товарищ Си приедет в Беларусь





Встреча состоялась 26 декабря и была посвящена развитию межпарламентского сотрудничества, а также организации визитов на высоком и высшем уровне. В переводе с дипломатического это означает подготовку приезда в Беларусь председателя КНР Си Цзиньпиня, пишет reform.by





В Беларусь высшие руководители Китая приезжали дважды — Цзян Цзэминь в 2001-м и Си Цзиньпин в 2015 году. Товарищ Си также приезжал в Минск в 2010 году в качестве заместителя председателя КНР.





В свою очередь бессменный президент Беларуси наносил визиты в Китай минимум 12 раз (не считая посещения Олимпиады). Последняя поездка Александра Лукашенко в Китай состоялась в апреле 2019 года, там проходил Второй форум «Пояс и путь».









Визит председателя КНР Си Цзиньпина был запланирован во время встречи глав государств в Циндао 10 июня 2018 года.





Лукашенко после официального визита в Китай в 2018 году неоднократно приглашал председателя КНР приехать в Беларусь.





Так, в октябре 2018 года в поздравительной телеграмме по случаю дня провозглашения КНР Лукашенко просил Си Цзиньпиня приехать на глобальный форум «Один пояс, один путь», который хотели провести в индустриальном парке «Великий камень» в 2019 году.





По неподтвержденной информации, визит Си Цзиньпиня в Минск планируется на первую декаду мая 2020 года.