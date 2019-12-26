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Товарищ Си приедет в Беларусь

Организацию визита на высшем уровне обсудили посол Беларуси Кирилл Рудый и заместитель генсека Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ху Сяоли, сообщает пресс-служба посольства Беларуси в Китае.


Встреча состоялась 26 декабря и была посвящена развитию межпарламентского сотрудничества, а также организации визитов на высоком и высшем уровне. В переводе с дипломатического это означает подготовку приезда в Беларусь председателя КНР Си Цзиньпиня, пишет reform.by

В Беларусь высшие руководители Китая приезжали дважды — Цзян Цзэминь в 2001-м и Си Цзиньпин в 2015 году. Товарищ Си также приезжал в Минск в 2010 году в качестве заместителя председателя КНР.

В свою очередь бессменный президент Беларуси наносил визиты в Китай минимум 12 раз (не считая посещения Олимпиады). Последняя поездка Александра Лукашенко в Китай состоялась в апреле 2019 года, там проходил Второй форум «Пояс и путь».


Визит председателя КНР Си Цзиньпина был запланирован во время встречи глав государств в Циндао 10 июня 2018 года. 

Лукашенко после официального визита в Китай в 2018 году неоднократно приглашал председателя КНР приехать в Беларусь. 

Так, в октябре 2018 года в поздравительной телеграмме по случаю дня провозглашения КНР Лукашенко просил Си Цзиньпиня приехать на глобальный форум «Один пояс, один путь», который хотели провести в индустриальном парке «Великий камень» в 2019 году.

По неподтвержденной информации, визит Си Цзиньпиня в Минск планируется на первую декаду мая 2020 года.
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