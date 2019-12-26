Кадровый четверг Лукашенко: новые вертикальщики и другие назначения
Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов.
О назначениях сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Назначены:
Сергей Терентьев — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
Марина Долгополова — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Андрей Андреев — генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китай);
Лукашенко также дал согласие на назначение:
Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;
Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома;
Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;
Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;
Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;
Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;
Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;
Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;
Александр Горбачевский — председателем Костюковичского райисполкома;
Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;
Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
Петр Соловьев — главой администрации Октябрьского района Могилева;
Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;
Анатолия Бубена - председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром";
Игоря Шустова - генеральным директором ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп";
Болеслава Пирштука - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Сергея Гунько - первым заместителем министра промышленности;
Натальи Филипповой - заместителем министра юстиции.
13:20 26/12/2019
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