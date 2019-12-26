+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кадровый четверг Лукашенко: новые вертикальщики и другие назначения

Лукашенко согласовал сегодня назначения новых заместителей министров промышленности и юстиции, а также новых руководителей местных исполнительных органов.


О назначениях сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Назначены:

Сергей Терентьев — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;

Марина Долгополова — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Андрей Андреев — генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китай);

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;
Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома;

Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;
Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;
Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;

Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;
Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;
Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;

Александр Горбачевский — председателем Костюковичского райисполкома;
Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;

Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
Петр Соловьев — главой администрации Октябрьского района Могилева;

Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;

Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;

Анатолия Бубена  - председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром";

Игоря Шустова - генеральным директором ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп";

Болеслава Пирштука - первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Сергея Гунько - первым заместителем министра промышленности;

Натальи Филипповой - заместителем министра юстиции.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки у Котла Лукашенко и Путина
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru