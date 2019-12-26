Кадровый четверг Лукашенко: новые вертикальщики и другие назначения





О назначениях сообщает пресс-служба президента Беларуси.





Назначены:





Сергей Терентьев — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;





Марина Долгополова — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.





Андрей Андреев — генеральным консулом Республики Беларусь в Шанхае (Китай);





Лукашенко также дал согласие на назначение:





Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;

Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома;





Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;

Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;

Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;





Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;

Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;

Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;





Александр Горбачевский — председателем Костюковичского райисполкома;

Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;





Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;

Петр Соловьев — главой администрации Октябрьского района Могилева;





Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;





Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;



