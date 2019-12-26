Силовики пришли с обыском в московский офис ФБК. Навальный задержан

Оппозиционеры не стали открывать дверь, после чего силовики начали пилить дверь. Незадолго до обыска заблокировали карту Сбербанка, на которую фонд принимал пожертвования, пишет zona.media





«В дверь ломятся, камеры заклеены», — рассказал основатель ФБК Алексей Навальный.









По словам менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, незадолго до обыска заблокировали карту Сбербанка, куда поступают пожертвования. «Все действия очень синхронизированы», — написал оппозиционер.





Во время обыска Алексей Навальный был задержан.





Сообщается, что всех сотрудников ФБК, кроме Навального, выпустили из помещения, но предварительно отобрали ноутбуки