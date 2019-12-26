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Силовики пришли с обыском в московский офис ФБК. Навальный задержан

​Силовики пришли с обыском в московский офис российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и заклеили камеры на входе в помещение.

Оппозиционеры не стали открывать дверь, после чего силовики начали пилить дверь. Незадолго до обыска заблокировали карту Сбербанка, на которую фонд принимал пожертвования, пишет zona.media

«В дверь ломятся, камеры заклеены», — рассказал основатель ФБК Алексей Навальный.


По словам менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, незадолго до обыска заблокировали карту Сбербанка, куда поступают пожертвования. «Все действия очень синхронизированы», — написал оппозиционер.

Во время обыска Алексей Навальный был задержан.

Сообщается, что всех сотрудников ФБК, кроме Навального, выпустили из помещения, но предварительно отобрали ноутбуки
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