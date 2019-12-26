Силовики пришли с обыском в московский офис ФБК. Навальный задержан
Силовики пришли с обыском в московский офис российского Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и заклеили камеры на входе в помещение.
Оппозиционеры не стали открывать дверь, после чего силовики начали пилить дверь. Незадолго до обыска заблокировали карту Сбербанка, на которую фонд принимал пожертвования, пишет zona.media
«В дверь ломятся, камеры заклеены», — рассказал основатель ФБК Алексей Навальный.
По словам менеджера проектов ФБК Леонида Волкова, незадолго до обыска заблокировали карту Сбербанка, куда поступают пожертвования. «Все действия очень синхронизированы», — написал оппозиционер.
Во время обыска Алексей Навальный был задержан.
Сообщается, что всех сотрудников ФБК, кроме Навального, выпустили из помещения, но предварительно отобрали ноутбуки
12:47 26/12/2019
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