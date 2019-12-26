+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Обворожил: австрийская экс-министр рассыпалась в комплиментах Путину

Европа потратила время впустую, не поддержав идеи Владимира Путина, прозвучавшие во время его речи в германском Бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.


В интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе России, Кнайсль призналась, что была сильно впечатлена его речью в Бундестаге вскоре после теракта в США 11 сентября 2001 года.

Тогда Путин акцентировал, что Россия является европейской державой, однако многие важнейшие решения в Европе принимаются без ее участия. Российский лидер призывал отказаться от шаблонов холодной войны и стать равноправными партнерами как европейской, так и мировой архитектуры безопасности.

Кнайсль выразила сожаление, что на планы и идеи Владимира Путина никто не отреагировал должным образом. «Это очень досадно, потому что президент Путин своей речью, своими предложениями шагнул далеко вперед. Он был смелым, он выступил с предложением. И предложение не поддержали», – сказала она.

«Вместо того чтобы принять эту новую идею, мы просто впустую потратили время», – заключила Кнайсль.

Напомним, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. 

Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
Источник: vz.ru
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки у Котла Лукашенко и Путина
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru