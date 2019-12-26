Северинца у дома задержал ОМОН - хотят закрыть на Новый год?
26 декабря возле подъезда дома, в котором он живет, был задержан сопредседатель БХД Павел Северинец.
Как сообщает в Facebook жена политика Ольга Северинец, ОМОНовцы доставили Павла в РУВД Центрального района.
Напомним, политика сегодня будут судить за акции в поддержку независимости, прошедшие в Минске 7-8 декабря. Ранее по одному из протоколов он уже был осужден на 15 суток, однако тогда Северинца отпустили. Таким образом его могут арестовать в любой момент для "отбытия наказания".
Как уже сообщалось, в четверг в Минске проходит судебный конвейер над участниками акций против интеграции с Россией. В течение дня, как сообщает правозащитный центр «Весна», пройдет более 15 судебных заседаний.
"Белорусский партизан"
12:12 26/12/2019
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