Аресты и штрафы: идут суды над участниками акций за независимость

Запланировано более 15 судебных заседаний, передает ПЦ Вясна



Кого должны судить 26 декабря?

Алексей Прохоров (Витебск), составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в "живом цепи"). Суд Витебского района, 11.00.





Наталья Саматыя, составлены протоколы по статье 23.34 КоАП за щчастие в акциях 7 и 8 декабря. Суд Московского район, 09.10 (каб. 217). Судья - Лидия Телица. Свидетелями выступают сотрудники ОМОН Руслан Ковальчук, Виталий Светик, Андрей Штоп и Герасимович Роман. Результат - штраф 30 базовых величин (765 рублей).





Акалович Д.А., составлен протокол по ч.1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9:10. Судья - Юлия Варакса.





Логвинец Алесь, составлен протокол по ч.1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9:10. Судья - Юрий Машкетов. Результат - штраф 30 базовых величин (765 рублей).





Виктор Ковальков (отец Викентий), составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9.10 (каб.237). Судья - Виктор Козак. Результат - штраф 30 базовых величин (765 рублей).





Елена Толстая, составлен протокол по статье 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9.10. Судья - Татьяна Мотыль. На суде зачитали показания свидетелей Масюченко, Шантора, Козодоя, Митина и Гончаренка.





Результат - 5 суток ареста и 50 базовых штрафа (1275 рублей). Толстую арестовали в зале суда. Она объявила голодовку.





Елену Толстую уводит милиция из суда. 26 декабря 2019.





Андрей Войнич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 10.10 (каб. 217). Судья - Лидия Телица. Результат - штраф 30 базовых величин (765 рублей).





Ирина Счастная, составлен протокол по ч.1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, начало в 9:10. Судья - Юрий Машкетов. Результат - штраф 30 базовых величин (765 рублей).





Дмитрий Козлов (блогер Серый кот), составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП (за участие в акции 7 декабря). Суд Московского района, 10.10 (каб. 222).





Дмитрий Казакевич, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 10.10 (каб. 135). Судья - Татьяна Мотыль. Результат - штраф 50 базовых величин (1275 рублей).





Кудик Андрей, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 10.10. Судья - Виктор Козак.









Илья Добротвор, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 11.00.





Игорь Ляльков, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 11.00 (каб. 236).





Николай Бамбиза, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Фрунзенского района, 9.30.





Павел Северинец, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в акции 7 декабря). Суд Фрунзенского района, 11.00.





Нина Богинская, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Советского района, 12.00.





Денис Садовский, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Советского района, 12.20.