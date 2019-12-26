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Аресты и штрафы: идут суды над участниками акций за независимость

26 декабря в Беларуси идут суды над участниками массовых акций в поддержку независимости, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря. Пока в основном судьи ограничиваются штрафами, но активистку Елену Толсту несмотря на праздники отправили на сутки - она объявила голодовку.

Аресты и штрафы: идут суды над участниками акций за независимость
Запланировано более 15 судебных заседаний, передает ПЦ Вясна.


Кого должны судить 26 декабря?

Алексей Прохоров (Витебск), составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в "живом цепи"). Суд Витебского района, 11.00.

Наталья Саматыя, составлены протоколы по статье 23.34 КоАП за щчастие в акциях 7 и 8 декабря. Суд Московского район, 09.10 (каб. 217). Судья - Лидия Телица. Свидетелями выступают сотрудники ОМОН Руслан Ковальчук, Виталий Светик, Андрей Штоп и Герасимович Роман. Результат - штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Акалович Д.А., составлен протокол по ч.1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9:10. Судья - Юлия Варакса.

Логвинец Алесь, составлен протокол по ч.1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9:10. Судья - Юрий Машкетов. Результат - штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Виктор Ковальков (отец Викентий), составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9.10 (каб.237). Судья - Виктор Козак. Результат -  штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Елена Толстая, составлен протокол по статье 23.34 КоАП. Суд Московского района, 9.10. Судья - Татьяна Мотыль. На суде зачитали показания свидетелей Масюченко, Шантора, Козодоя, Митина и Гончаренка.

Результат - 5 суток ареста и 50 базовых штрафа (1275 рублей). Толстую арестовали в зале суда. Она объявила голодовку. 

Елену Толстую уводит милиция из суда. 26 декабря 2019.

Андрей Войнич, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 10.10 (каб. 217). Судья - Лидия Телица. Результат -  штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Ирина Счастная, составлен протокол по ч.1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, начало в 9:10. Судья - Юрий Машкетов. Результат -  штраф 30 базовых величин (765 рублей).

Дмитрий Козлов (блогер Серый кот), составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП (за участие в акции 7 декабря). Суд Московского района, 10.10 (каб. 222).

Дмитрий Казакевич, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 10.10 (каб. 135). Судья - Татьяна Мотыль. Результат - штраф 50 базовых величин (1275 рублей).

Кудик Андрей, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 10.10. Судья - Виктор Козак.


Илья Добротвор, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 11.00.

Игорь Ляльков, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Московского района, 11.00 (каб. 236).

Николай Бамбиза, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Фрунзенского района, 9.30.

Павел Северинец, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП (за призывы в интернете к участию в акции 7 декабря). Суд Фрунзенского района, 11.00.

Нина Богинская, составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП. Суд Советского района, 12.00.

Денис Садовский, составлен протокол по части 1 статьи 23.34 КоАП. Суд Советского района, 12.20.
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