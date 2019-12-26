Последние заявления первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого и главы российского правительства Дмитрия Медведева не только не прояснили ситуации с «углублением интеграции», а наоборот, окончательно запутали ее.





Прежде всего следует отметить, что заявления Крутого и Медведева противоречат друг другу, как будто речь идет о разных процессах.





Выступление первого вице-премьера Беларуси Дмитрия Крутого пропитано огромным оптимизмом: «На сегодняшний день у нас, по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, будут уточнены в последующие 2-3 дня, весь интеграционный пакет согласован. И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали».





Значит, по логике чиновника, эта торжественное событие может произойти еще до Нового года.





Говоря о договоре о создании Союзного государства, 20-летие подписания которого отмечали в российском посольстве, Крутой заявил: «Все его положения абсолютно актуальные».





Интересно, что он имел в виду? Создание наднациональных органов, Конституционный акт? Именно это предусматривает союзный договор. Потом первый вице-премьер констатировал, что многие политические силы использовали интеграционную работу в своих интересах и часто связывали это с какой-то политикой, которой там не было с самого начала и нет сейчас. Зафиксируем это.





И почти в это же время премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил перед журналистами со своей трактовкой состояния белорусско-российской интеграции. Согласно агентству ТАСС, которое цитирует российского премьера, не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, в том числе созданию наднациональных органов, единой валюте и единого эмиссионного центра. Как можно понять, это последняя, ​​31-я карта. С принятием и подписанием этой карты Медведев связывает возобновление экономической помощи Беларуси.





Это заявление звучит как сенсация. До сих пор все белорусские официальные лица настойчиво твердили, что в этой программе интеграции с 31 одной картой нет политики, не идет речи о создании наднациональных органов, там только экономика. Об этом упоминал премьер Сергей Румас. Это настоятельно подчеркивал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью независимым медиа 16 октября. О том же говорит и Дмитрий Крутой. Но разве переход на единую валюту - это не политика?





Получается, высокие белорусские чиновники постоянно говорили неправду? Или неправду говорит Дмитрий Медведев? Или эти пункты о создании наднациональных органов, единой валюте и едином эмиссионном нтре появились в последний момент?









Может, в этом и заключается разгадка той загадки, почему обе стороны так категорически отказывались публиковать проекты этих дорожных карт. То есть прятали от общественности такое ​​принципиальное обстоятельство.





И чего стоят все заявления российских руководителей, что, мол, Москва не покушается на белорусский суверенитет? Какой суверенитет останется у страны, которая отказывается от собственных денег?





И еще. Крутой говорит, что практически весь интеграционный пакет согласован и президенты готовы его подписать. Получается, что белорусское руководство согласилось на создание наднациональных органов, принятие единой валюты и единого эмиссионного центра? Тогда участники оппозиционного митинга 20 декабря говорили правду, что Лукашенко тайно, за спиной белорусского народа, продает независимость?





Таким образом, белорусское руководство окончательно запуталась в этой интеграционной игре. Хотелось бы услышать от власти какое-то четкое объяснение.







