Хотим сделать свой нормандский формат – президент Грузии









"Если появится такая возможность, то это может быть наподобие нормандского формата, в котором Грузия была бы представлена вместе со своими партнерами, так как нам не под силу вести переговоры в одиночку", - сказала она.





По словам президента, для эффективных переговоров Грузии нужна поддержка, чтобы не оказаться в неравной ситуации. Поэтому, считает она, и Украина участвует в подобном формате, а не входит в прямые отношения с агрессором.





Зурабишвили также добавила, что неоднократно напоминала президенту Франции Эмманнюэлю Макрону о необходимости упомянуть вопрос Грузии на встрече в нормандском формате.



