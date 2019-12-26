+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Хотим сделать свой нормандский формат – президент Грузии

Грузия хотела бы решать проблему оккупированных территорий Абхазии и Южной Осети с помощью посредничества, похожего на нормандский формат. Об этом Первому каналу Грузии сообщила глава государства Саломе Зурабишвили.



"Если появится такая возможность, то это может быть наподобие нормандского формата, в котором Грузия была бы представлена вместе со своими партнерами, так как нам не под силу вести переговоры в одиночку", - сказала она.

По словам президента, для эффективных переговоров Грузии нужна поддержка, чтобы не оказаться в неравной ситуации. Поэтому, считает она, и Украина участвует в подобном формате, а не входит в прямые отношения с агрессором.

Зурабишвили также добавила, что неоднократно напоминала президенту Франции Эмманнюэлю Макрону о необходимости упомянуть вопрос Грузии на встрече в нормандском формате.

8 августа 2008 года Россия вторглась на территорию Грузию, когда Тбилиси пытался восстановить конституционный правопорядок в Южной Осетии. В результате это регион, а также Абзахия были оккупированы. 
26 августа 2008 года РФ признала независимость самопровозглашенных республик.
Liga.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru