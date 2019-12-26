— «Собиратель советских земель» Путин хочет присобачить Беларусь к нью-совку. Давно ничего не тырила Россия у сопредельных государств, — отметил Артемий Троицкий на YouTube-канале ARU TV , пишет "Солидарность"





Комментируя нынешние союзнические отношения, журналист отмечает:





— Лукашенко и Путин, Медведев и Румас встречаются в Сочи и Санкт-Петербурге чтобы обсудить варианты углубленной интеграции России и Беларуси. Лукашенко в желании сохранить свою абсолютную власть активно сопротивляется. Путин в желании продлить свою власть активно подавляет и интригует. Вот и мокрые дела Лукашенко конца 90-х снова всплыли в публичном дискурсе. Также не случайно.





Артемий Троицкий считает, что после появления новой информации об «эскадронах смерти» Александр Лукашенко должен признать свою вину и уйти в отставку.









— Вариант, который мне кажется единственным честным и человеческим, — это полностью признать свою вину, подать в отставку, и на 2020 год, когда должны пройти в Беларуси президентские выборы, назначить реальные демократические выборы. Естественно, без участия своего, а также сына Коленьки и всех остальных. В общем, как бы признать свой личный крах, но таким образом хотя бы до некоторой степени восстановить свое имя, свою репутацию и заслужить хотя бы у части народа, да и у членов мирового сообщества, хоть какое-то прощение, — замечает Артемий Троицкий.



