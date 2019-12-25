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Политолог Павловский о Лукашенко: Пробы негде ставить

Российский политолог Глеб Павловский считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко боится России.


Александр Лукашенко строит свою политику на "лавировании" между Россией и странами Запада. Такое мнение российский политолог Глеб Павловский выразил 24 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Хотя на Александре Григорьевиче, скажем, тоже пробы негде ставить, но, в общем, он маленький, а Россия большая. ...Думаю, любой на его месте боялся бы. Особенно когда в Берлине вдруг кого-то снимают на улице. Знаете, Минск ближе. Поэтому, думаю, он боится. Но с другой стороны, это результат его же собственной политики, это он построил всю политику Минска на лавировании между Москвой и Западом. Это была выгодная политика, но, как говорил один человек – двойная игра, двойные деньги, двойной риск", – сказал Павловский.
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