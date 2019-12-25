Боевики "Талибана" похитили в Афганистане 27 активистов движения за мир
Сегодня в Афганистане представители радикального движения "Талибан" похитили 27 активистов Народного движения за мир во время марша на западе страны. Об этом со ссылкой на лидеров группы и местных чиновников сообщает Tolo News.
Они были похищены в провинции Фарах. Правоохранители начали поиски похитителей.
Активисты движения путешествуют со своими акциями по стране, чтобы распространить послание мира и призвать все стороны конфликта в Афганистане договориться о прекращении огня.
Лидеры движения сказали, что талибы похищают их активистов в четвертый раз.
Последний аналогичный инцидент произошел в июне этого года. Тогда талибы удерживали 25 активистов движения за мир, которые отправились в оплот талибов в провинции Гильменд, пытаясь встретиться с боевиками и призвать их к миру. Они были освобождены через несколько дней.
В прошлом году движение привлекло внимание международного сообщества своими мирными маршами по Афганистану и столице страны Кабулу, во время которых они предупреждали о рекордных уровнях насилия по всей стране, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty
Движение всегда провозглашало, что выступает исключительно за мир в стране, раздираемой войной.
20:51 25/12/2019
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