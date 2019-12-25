«Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. Ранее Александр Лукашенко допустил, что господин Медведев, высказываясь относительно 31-й «дорожной карты», был не в курсе позиции господина Путина по ней. В так называемой 31-й «дорожной карте» речь идет о создании наднациональных органов власти.





Кроме того, господин Песков прокомментировал слова Лукашенко о том, что Минск и Москва находятся сейчас «на этапе раздорожья». «Остаются несогласованные вопросы, что, однако, наверное, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то там кризисной ситуации»,— сказал Дмитрий Песков.





Напомним, завершить согласование «дорожных карт» по экономической интеграции России и Беларуси стороны обещали к концу этой недели. Ранее соглашение планировалось подписать 8 декабря — в день 20-летнего юбилея Союзного государства. Однако, стороны не смогли договориться по ряду вопросов. Консультации проходили как на уровне премьер-министров, так и президентов. Несогласованными остаются вопросы нефти, газа и налогового маневра.





С начала декабря в Минске прошло уже несколько акций против интеграции с Россией.