Встречи Путина и Лукашенко до Нового года не планируется - Песков

"Пока каких-то прикидок на этот счет нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.





По словам Пескова, по итогам встречи в Санкт-Петербурге 20 декабря Путин и Лукашенко договорились при необходимости побеседовать до нового года по телефону.





"И они вполне могут принять любое решение, которое будет необходимо для продолжения работы, если это потребуется", - добавил он.





Согласно неофициальной информации, такая встреча возможна 29 декабря.