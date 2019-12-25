Северинец собирает новую акцию против интеграции с Россией









Северинец назначил ее на 29 декабря. Оппозиционный политик считает, что в эти дни происходит “сдача экономической, юридической, политической независимости” Беларуси, отмечает Еврорадио





“Согласовывают все свои дорожные карты, — пишет оппозиционный политик. — Дают три дня на подписание. Путину под елочку… Никакой интеграции с Россией!”





Павел Северинец призывает проводить уличные акции по всей стране.





Напомним, что по неофициальной информации именно 29 декабря Александр Лукашенко вновь поедет в Москву. На этот раз уже на подписание интеграционных документов. Правда, он заверил в недавнем интервью Венедиктову, что не намерен "сдавать" ничего из того, что пытается защитить оппозиция.





Павел Северинец был лидером уличных антиинтеграционных акций протеста в Минске 7-8 и 20 декабря. На них собиралось от тысячи до двух тысяч человек. Те митинги и шествия происходили в дни, когда проходили встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.







