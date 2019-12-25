Следственный комитет возобновил уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко
Новость об этом «Белорусскому партизану» сообщил правозащитник Олег Волчек. Он получил соответствующее уведомление из Следственного комитета за подписью начальника отдела, следователя Юрия Варавко.
Расследование дела было возобновлено 18 декабря этого года – на второй день после разоблачительных признаний Юрия Гаравского.
-- Дело возбудили довольно оперативно, -- отмечает Олег Волчек. – Сейчас перед следователями стоит нелегкая задача. Юрий Варавко обязан будет проверить алиби всех тех, чьи фамилии называет Юрий Гаравский, допросить их, изучить, где они были накануне и непосредственно в день исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Все должно быть детально изучено, фактически по минутам.
Не исключено, что тех, о ком говорит Гаравский, могут взять под наружное наблюдение. При нормальном ведении следствия у них могут пройти даже обыски.
Если следователь не будет проводить весь комплекс необходимых в таких случаях оперативно-следственных мероприятий, его могут заподозрить в том, что он скрывает следы преступления. А это уже уголовная ответственность!
Возможно, в данном случае комплексные мероприятия должны проводиться даже с участием представителей КГБ, потому что жертвами преступлений стали бывшие высокопоставленные чиновники – экс-глава Центризбиркома, экс-вице-премьер и экс-министр внутренних дел.
Через 20 лет после громких исчезновений появились признательные показания человека, который участвовал в этих убийствах. Теперь родственники пропавших имеют полное право требовать от следствия доведения этого дела до суда.
Дарья Высоцкая, «Белорусский партизан».
11:12 25/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.