Расследование дела было возобновлено 18 декабря этого года – на второй день после разоблачительных признаний Юрия Гаравского.





-- Дело возбудили довольно оперативно, -- отмечает Олег Волчек. – Сейчас перед следователями стоит нелегкая задача. Юрий Варавко обязан будет проверить алиби всех тех, чьи фамилии называет Юрий Гаравский, допросить их, изучить, где они были накануне и непосредственно в день исчезновения Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. Все должно быть детально изучено, фактически по минутам.





Не исключено, что тех, о ком говорит Гаравский, могут взять под наружное наблюдение. При нормальном ведении следствия у них могут пройти даже обыски.





Если следователь не будет проводить весь комплекс необходимых в таких случаях оперативно-следственных мероприятий, его могут заподозрить в том, что он скрывает следы преступления. А это уже уголовная ответственность!





Возможно, в данном случае комплексные мероприятия должны проводиться даже с участием представителей КГБ, потому что жертвами преступлений стали бывшие высокопоставленные чиновники – экс-глава Центризбиркома, экс-вице-премьер и экс-министр внутренних дел.





Через 20 лет после громких исчезновений появились признательные показания человека, который участвовал в этих убийствах. Теперь родственники пропавших имеют полное право требовать от следствия доведения этого дела до суда.







