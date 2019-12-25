



На минувших выходных стало известно, что по меньшей мере 26 арестованных объявили голодовку, по словам содержащихся в спецприемнике активистов, в знак протеста против судебных решений об их аресте, которые они считают несправедливыми.





Рассмотрение апелляций многих из них проходило в стенах спецприемника при закрытых дверях, хотя ранее Алматинский городской суд объявил заседание открытым.





Среди протестующих у входа в учреждение были люди, ранее освободившиеся из-под стражи после истечения срока ареста, родственники арестованных, правозащитники и активисты. Правозащитник Ерлан Калиев сказал журналистам, что группа правозащитников потребовала от властей допустить в учреждение независимых наблюдателей для проверки сообщений о возможном давлении на арестованных со стороны сотрудников учреждения. Собравшиеся у спецприемника также высказали свое мнение о социально-политической ситуации и призвали власти освободить политических заключенных.





Люди скандировали: «Бостандық!» («Свободу!») Представители учреждения к протестующим не вышли. По словам правозащитников, их не допускают на территорию учреждения на том основании, что они не являются адвокатами арестованных.





Первоначально сообщалось, что голодовку объявили 26 человек. Адвокат Жанар Балгабаева со ссылкой на своего подзащитного — активиста Асхата Жексебаева — сообщила вчера, что голодовку держат 24 человека — двое человек освободились из-под стражи после истечения сроков их ареста. В пресс-службе департамента полиции города Алматы в понедельник заявили, что не подтверждают информацию о голодовке.





16 декабря при разгоне мирных шествий в двух крупнейших городах, а также в преддверии проходивших в этот день митингов, силовики задержали десятки человек.





Многие задержанные были арестованы. Некоторые активисты и правозащитники расценили аресты как попытку властей предотвратить митинги и назвали меры преследованием участников мирных акций протеста в Казахстане. МВД отчиталось о задержании 55 человек 16 декабря в Алматы и столице. Правозащитники и активисты считают, что количество задержанных больше, чем заявляет МВД.