Убийство Шеремета. Юлию Кузьменко суд также оставил под арестом
Киевский апелляционный суд оставил под арестом врача и волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Фото ЕРА
Защита просила отменить решение об аресте и отпустить Кузьменко на поруки, по словам адвоката, за нее готовы были поручиться 37 человек.
В качестве свидетеля выступил бывший муж Кузьменко, который заявил, что она находилась дома в ночь перед совершением преступления. Однако все это не помогло.
Напомним, что следствие подозревает Кузьменко в том, что она заложила взрывное устройство под машину, которой пользовался Шеремет. Кузьменко отрицает какую-либо причастность к убийству журналиста.
10:44 25/12/2019
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