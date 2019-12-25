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Убийство Шеремета. Юлию Кузьменко суд также оставил под арестом

Киевский апелляционный суд оставил под арестом врача и волонтера Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фото ЕРА

Защита просила отменить решение об аресте и отпустить Кузьменко на поруки, по словам адвоката, за нее готовы были поручиться 37 человек.

В качестве свидетеля выступил бывший муж Кузьменко, который заявил, что она находилась дома в ночь перед совершением преступления. Однако все это не помогло.

Напомним, что следствие подозревает Кузьменко в том, что она заложила взрывное устройство под машину, которой пользовался Шеремет. Кузьменко отрицает какую-либо причастность к убийству журналиста.
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