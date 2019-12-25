- Интеграция идет в двух сферах. Первая сфера – это то, что прописано в соглашении от 8 декабря 1999 года. В этом году отмечалось 20-летие подписания данного соглашения. Торжества не удались, несмотря на запланированные церемонии, что связано с неудачными переговорами между президентами Беларуси и России, состоявшимися 7 декабря в Сочи. Поэтому торжества были очень скромными и ограничились обменом любезностями, сухими поздравительными телеграммами.





Второй аспект –это реальная сфера и тут мало, что происходит. Имеют место формальные процедуры контактов, сотрудничества и координации действий. Есть Высший Государственный Совет союзного государства, по сути – это площадка для встреч лидеров двух стран. Это не орган одного государства. Фактически нет ни одного символа, который свидетельствовал бы о существовании единого государства. Нет общей валюты, общего Центробанка, налогового кодекса, о чем сейчас дискутируют стороны. Вся структура до сегодняшнего дня очень виртуальная. На своей ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сказал, что 90% пунктов соглашения о союзном государстве не реализуются. И здесь я бы согласился с российским президентом. А остальных 10% – это то, о чем я уже говорил ранее. Сейчас речь идет о том, чтобы внедрить в жизнь соглашение о союзном государстве.





Эксперт не исключает того, что Кремль стремится к чему-то большему, нежели только к имплементации соглашения о союзном государстве:





- Возможно речь идет о расширении соглашения. Я не согласен с таким мнением, но часть публицистов считает, что Путин хотел бы продолжить правление в России именно путем создания реального союзного государства, главой которого он бы и стал. То есть, он был неким верховным президентом нового государственного организма. Что интересно в соглашении о союзном государстве, которому уже 20 лет, не предусматривает пост общего президента и в случае упомянутого сценария необходимо было бы создать такой пост, подписав дополнение или новое соглашение. Это было бы крайне сложным. Ведь, как мы видим, даже реализация того, что уже подписано идет очень тяжело. Прежде всего потому, что у сторон противоречивые интересы. У Минска свое видение, а у Москвы совсем иной взгляд на вещи.





[...]





Беларусь сейчас немного прижата к стене, но она понимает, что может еще тянуть время. Минск хотел бы как можно более выгодных условий экономического и энергетического сотрудничества с Россией. 100% поставок газа идет из России – у Беларуси нет ни собственного газа, ни альтернативных источников поставок голубого топлива, а оно крайне важно для белорусской э омики. Речь идет не только об отоплении и газе для промышленности, скажем для азотных предприятий, производящих удобрения. Дело в том, что в Беларуси до сих свыше 90% электроэнергии производится из газа. Это совсем другая структура электроэнергетики, нежели в Польше, где доминирует уголь. В Беларуси уголь не используют для производства электроэнергии.





Кроме газа для Минска очень важна российская нефть, которую он продает на мировых рынках по высшей цене как сырье или как уже готовое топливо:





У Беларуси два крупных нефтеперерабатывающих завода. Принимая во внимание размеры страны, отсутствие доступа к большим месторождениям и отсутствие морских портов, Беларусь располагает серьезной нефтяной промышленностью. Эти два завода перерабатывают 24 млн тонн сырья в год – это очень много. На сегодняшний день уровень поставок нефти из России, для ее дальнейшей переработки составляет 18 млн тонн. До сих пор неизвестно какими будут условия сотрудничества в этой сфере. Дело в том, что Россия вводит болезненный для Беларуси так называемый налоговый маневр, касающийся изменения налогообложения в российской нефтяной промышленности, что также влияет на цену нефти для Минска. Цена растет, и белорусы требуют компенсаций. Это все, безусловно, делается под прикрытием интеграции. Белорусы говорят россиянам, мол, если мы ваши союзники, то тогда мы хотим льгот и выгодных тарифов. Это уже не говоря о других аспектах, скажем, доступ к российскому рынку сбыта. Имеются ввиду преференции в доступе к нему, российские кредиты. Это очень широкий спектр сотрудничества.





Камиль Клосиньский считает, что главной заботой Лукашенко является сохранение дотационного характера белорусско-российских отношений, в то время, когда Кремль хочет их рационализировать и сделать прагматичными и подчинение себе Беларуси, но не ее аннексия:





- В Беларуси речь идет о деньгах или о том, чтобы не было высших оплат. В то время, когда Россия хочет, чтобы этих денег для Беларуси было меньше, и чтобы отношения двух стран были более рациональными. Среди российских экспертов уже несколько лет популярен тезис о том, что уже достаточно «кормить» Беларусь. Это может прозвучать резко, но так думают люди в России. Считается, что Россия чересчур много вкладывает в Беларусь, но ничего не получает взамен, поскольку Лукашенко не слишком лояльный, не особо интегрируется, много обещает, но мало делает. Появляются и слова, что он непредсказуемый и неблагодарный.





В связи с этим, первая цель России ­– это упорядочить структуру субсидий для Беларуси. Сделать более реальной пропорцию того, что Россия вкладывает в Беларусь и то, что она получает взамен. Но наиболее амбициозная цель – это укрепление контроля над Беларусью. Я не говорю об аннексии. Сейчас очень модно говорить о ней. Я был бы далек от утверждения об аннексии. Надеюсь российские власти так же смотрят на вещи. Не думаю, что у них много поводов для проведения аннексии. Это слишком рискованно и дорогостоящее, в общественном и имиджевом плане. Аннексия может привести к дестабилизации Беларуси. Это был бы уже вынужденный вариант, а сегодня кроме уже упомянутой рационализации субсидий Москва хочет плотного контроля над Беларусью, которая будет формально независима, но в реальности таковой не будет.



