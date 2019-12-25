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Волчек отрицает все слова Лукашенко о Захаренко

Глава правозащитного центра «Правовая помощь населению» председатель общественной комиссии по расследованию исчезновения Юрия Захаренко Олег Волчек отрицает слова Александра Лукашенко — и о бизнесе Захаренко, и о фото в газете. Расследование относительно этой темы бывший следователь провел еще двадцать лет назад, сразу после исчезновения экс-министра.

Юрий Захаренко и Александр Лукашенко. 1994 год. Фото vytoki.net

— Мы давно это исследовали, еще в 1999 году. Ничего у Захаренко не было: ни бизнеса в Украине, он никогда не являлся каким-либо учредителем, долгов у него не было, и ни у кого денег он не занимал. Я писал об этом через пару месяцев после исчезновения, — рассказал TUT.BY председатель общественной комиссии по расследованию исчезновения Юрия Захаренко.

Вопрос появления фото Захаренко якобы в немецкой газете Олег Волчек тоже изучал.

— Это была не газета, а какое-то издание — то ли бюллетень, то ли информационная листовка — русской диаспоры. Сам этот бюллетень, как и человека, который утверждал, что видел его в Германии, мы не нашли. Но по этому факту мы делали запрос, и Германия не подтвердила эту информацию. Общественная комиссия по расследованию обстоятельств этого исчезновения в 2002 году получила официальный ответ из Германии, — говорит Волчек.

В ответе германские ведомства сообщили белорусской стороне о том, что не удалось установить никаких отправных точек, которые указывали бы на пребывание Юрия Захаренко в Германии. После этого белорусские ведомства не передавали германской стороне никаких других запросов, а также каких-либо конкретных ссылок по этому делу, говорится в ответе Общественной комиссии, полученном из Германии.
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