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"Я как историк говорю: Сталину надо поставить памятник в Беларуси за пакт Молотова-Риббентропа"

Александр Лукашенко, как историк, уважает Владимира Ленина за то, что он много сделал для становления государства. И Иосифа Сталина — за воссоздание Беларуси в ее нынешних границах.

Об этом он заявил в интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

— Сталину надо поставить памятник в Беларуси, я как историк говорю, за пакт Молотова-Риббентропа. Потому что воссозданы были в реальных границах, нынешних границах нашей Беларуси.

Он напомнил про Рижский договор 1921 года, согласно которому Польше благодаря России отошли территории Западной Беларуси и Западной Украины, при этом отметив, что «возможно, в то время не было другого выхода».

— Владимир Ильич Ленин, у меня к нему хорошее отношение, как историк я это понимаю, он многое сделал для создания государства того, и корни наши там, тоже никуда не денешься, мотивировал это тем, что не было другого выхода. Но отдавать территорию — это катастрофа. Но Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил нынешние границы Беларуси, - цитирует Лукашенко tut.by
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