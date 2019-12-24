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Лукашенко: Медведев не в курсе

Лукашенко заявил, что из переговоров с Путным обсуждение 31-й "дорожной карты", которая предусматривает создание наднациональных органов, в том числе единого эмиссионного центра, исключено, а российский премьер Медведев, оказывается, об этом не знал.

Лукашенко: Медведев не в курсе
"Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта. Вы тоже о ней говорили. Это план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать", - заявил Лукашенко 24 декабря в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову. 

"Да, в правительстве попытались увязать. Не знаю только зачем, - сказал Лукашенко. - 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов, - таможня, экономика, защита пространства нашего и так далее. Планы тех путей, по которым мы уже движемся. Основа - экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта - это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами", - цитирует Лукашенко его пресс-служба. 

По его словам, "мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал - Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент. Дословно - в Питере, когда мы остались: "слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?"" - пояснил Лукашенко. 
  
При этом он подчеркнул, что с Путиным действительно была достигнута соответствующая договоренность. "Поэтому вся конспирология у вас сейчас в России строится на том: ах, останется президент после 2024 года или нет. Это ваш вопрос. Отчасти и наш, потому что как бы мы тут ни говорили, Беларусь и Россия настолько близки друг другу (без всяких планов интеграции), что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно как Россию волнует, что будет дальше с Беларусью, особенно после Лукашенко", - сказал он. 




"Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти "дорожные карты" будут исполнены, воплотятся в законы", - сказал Медведев.

По его словам, речь идет о "дорожных картах" с первой по тридцатую, после выполнения которых "можно будет посмотреть и на 31-ю "дорожную карту", посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр".
"Белорусский партизан"
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