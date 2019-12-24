Лукашенко: Медведев не в курсе
Лукашенко заявил, что из переговоров с Путным обсуждение 31-й "дорожной карты", которая предусматривает создание наднациональных органов, в том числе единого эмиссионного центра, исключено, а российский премьер Медведев, оказывается, об этом не знал.
"Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта. Вы тоже о ней говорили. Это план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать", - заявил Лукашенко 24 декабря в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
"Да, в правительстве попытались увязать. Не знаю только зачем, - сказал Лукашенко. - 30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов, - таможня, экономика, защита пространства нашего и так далее. Планы тех путей, по которым мы уже движемся. Основа - экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта - это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По его словам, "мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи. Но кому-то хочется. И все подсовывают, особенно через правительство (недавно прочитал - Дмитрий Анатольевич об этом снова высказался). Он не был в Питере на переговорах, поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент. Дословно - в Питере, когда мы остались: "слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Беларуси договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?"" - пояснил Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что с Путиным действительно была достигнута соответствующая договоренность. "Поэтому вся конспирология у вас сейчас в России строится на том: ах, останется президент после 2024 года или нет. Это ваш вопрос. Отчасти и наш, потому что как бы мы тут ни говорили, Беларусь и Россия настолько близки друг другу (без всяких планов интеграции), что нас волнует, кто будет управлять Россией. Равно как Россию волнует, что будет дальше с Беларусью, особенно после Лукашенко", - сказал он.
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вся возможная дальнейшая дополнительная поддержка будет оказываться Беларуси только тогда, когда все дорожные карты по интеграции будут исполнены.
"Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти "дорожные карты" будут исполнены, воплотятся в законы", - сказал Медведев.
По его словам, речь идет о "дорожных картах" с первой по тридцатую, после выполнения которых "можно будет посмотреть и на 31-ю "дорожную карту", посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр".
"Белорусский партизан"
15:51 24/12/2019
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