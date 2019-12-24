Лукашенко: Запад нас защитит от России
Мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на попытки России нарушить суверенитет Беларуси, уверен Лукашенко.
"Давайте рассуждать. Если эта угроза (суверенитету страны) со стороны, как некоторые говорят, России… В этой ситуации что, России еще одна головная боль нужна? Нет", - сказал Лукашенко в интервью "Эхо Москвы" во вторник.
"Если Россия – ну вдруг – как у нас тут некоторые говорят, да и у вас – попробует нарушить наш суверенитет… Вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество… Они уже окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесет. Потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы", - полагает Лукашенко.
Он также заявил, что в данный момент не чувствует угрозы для суверенитета страны. "Нет, я этого не чувствую", - сказал Лукашенко.
По его мнению, "опасная угроза появится тогда, когда у нас будет совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет все это вынести".
"Это единственная причина пока я у власти", - подчеркнул Лукашенко
Источник: interfax.by
15:17 24/12/2019
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