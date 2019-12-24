Лукашенко: Запад нас защитит от России

"Давайте рассуждать. Если эта угроза (суверенитету страны) со стороны, как некоторые говорят, России… В этой ситуации что, России еще одна головная боль нужна? Нет", - сказал Лукашенко в интервью "Эхо Москвы" во вторник.





"Если Россия – ну вдруг – как у нас тут некоторые говорят, да и у вас – попробует нарушить наш суверенитет… Вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество… Они уже окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесет. Потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чем-то будут правы", - полагает Лукашенко.





Он также заявил, что в данный момент не чувствует угрозы для суверенитета страны. "Нет, я этого не чувствую", - сказал Лукашенко.





По его мнению, "опасная угроза появится тогда, когда у нас будет совсем плохо с экономикой, когда людям невозможно будет все это вынести".





"Это единственная причина пока я у власти", - подчеркнул Лукашенко