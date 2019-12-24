Заявление опубликовано на сайте ассоциации ветеранов спецназа "Честь".





"Некоторые недобросовестными СМИ и частные лица пытаются опорочить меня и других наших братьев, и спецназ в целом. Распространяют лживые и скандальные заявления гражданина Гаравского, который попросил политического убежища на Западе", - отмечает полковник в отставке.





Павличенко подтверждает, что Гаравский проходил службу в бригаде оперативного назначения Внутренних войск МВД Беларуси в 90-е годы. В конце 99-го он совершил преступление и был осужден.





Слева Дмитрий Павличенко, рядом Юрий Караев, нынешний глава МВД





Экс-командир СОБРа говорит, что Гаравский "опозорил наши ряды" и был уволен, но при этом признается, что помогал ему после уголовного преследования.





"Каюсь перед вами: несмотря на ваше негативное к нему отношение я под свою личную ответственность и от имени ассоциации «Честь» средствами, собранными на нужды ветеранов, оказывал материальную помощь Гаравскому в течение нескольких лет. Я проявил излишнюю жалость и сострадание не к бывшему уголовнику Гаравскому, а к больному и отчаявшемуся человеку и бывшему сослуживцу", - подчеркивает Павличенко.





Павличенко призывает и сейчас "проявить терпение к больному душой и телом Гаравскому".





Одновременно Павличенко "просит и предупреждает" людей, не имеющих отношения к спецназу и ветеранской организации, не созывать конференций и "прочих сборищ".





"Не делать никаких вбросов в СМИ и другие интернет-порталы несоответствующих действительности свидетельств и фальшивых документов. Помните об ответственности перед законом", - подчеркнул он.





О каких документах и свидетельствах говорит Павличенко - неизвестно.









Напомним, 16 декабря Немецкая волна опубликовала интервью бывшего бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского. В беседе с журналистами он заявил о соучастии в похищении и убийстве Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.





Он назвал имена бойцов «эскадрона смерти», участвовавших в этих преступлениях. По словам Гаравского, бывший командир СОБРа Дмитрий Павличенко лично застрелил оппозиционных лидеров.





В комментариях СМИ Дмитрий Павличенко сначала назвал его плохим солдатом, который злоупотреблял алкоголем, а потом заявил, что на самом деле никакого Гаравского не помнит.