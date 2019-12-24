



Задавая вопрос о "массовых выступлениях под бело-красно-белым флагом в защиту суверенитета", Венедиктов спросил у Лукашенко, понимает ли тот протестующих.





«Конечно, я их понимаю. Но не надо говорить, что это такие массовые [протесты]. Ведь выходили на проспект Победителей, проспект Независимости, где огромная масса народа идет, 400 человек - это наше ядро ​​оппозиции. А в СМИ говорят: посмотрите, сколько народу», - ответил Лукашенко.





Он сказал, что «понимает и не отвергает их точку зрения».







