А он в своем уме? Лукашенко заявил, что белорусы отстаивают независимость за деньги Запада
Акции против "углубленной интеграции" Беларуси и России не были направлены на защиту суверенитета и были проплаченные зарубежными фондами, заявил в интервью главному редактору российской радиостанции "Эхо Москвы" глава Беларуси Александр Лукашенко.
Задавая вопрос о "массовых выступлениях под бело-красно-белым флагом в защиту суверенитета", Венедиктов спросил у Лукашенко, понимает ли тот протестующих.
«Конечно, я их понимаю. Но не надо говорить, что это такие массовые [протесты]. Ведь выходили на проспект Победителей, проспект Независимости, где огромная масса народа идет, 400 человек - это наше ядро оппозиции. А в СМИ говорят: посмотрите, сколько народу», - ответил Лукашенко.
Он сказал, что «понимает и не отвергает их точку зрения».
«Беда в том, что они делают это для какой-то политики. Кто-то подсказал, проплатил, фонды им дают приличные деньги. Они неплохо живут. Это делается не для того, чтобы защитить суверенитет, потому что они прекрасно понимают, что я никогда не пойду на то, от чего они пытаются уберечь белорусский народ. Самый главный защитник суверенитета и независимости - белорусский президент», - цитирует Лукашенко радио Свабода.
14:01 24/12/2019
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