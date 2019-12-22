



"Зюганову сказали в Администрации президента (РФ - прим. БП), что, возможно, уже к лету будет создано союзное государство России и Беларуси, во главе которого встанет Владимир Владимирович Путин, — заявил Соловей " Московскому Комсомольцу ". — И, соответственно, одновременно в России и в Беларуси пройдут президентские выборы.





Подчеркиваю: это план. Что произойдет на самом деле, одному Богу известно. Но раз Геннадию Андреевичу сказали об этом плане и раз он решился его озвучить — это означает, что этот план считают в высокой степени реалистичным. А может быть, даже уже и безальтернативным".





Лукашенко предложен пост главы союзного парламента, говорит политолог, "но Александру Григорьевичу он категорически не нравится".





По словам Соловья, главе Беларуси не находится места в новой конфигурации, и это "создает напряжение" и замедляет "интеграцию".









Позиция Лукашенко является главным препятствием для реализации плана, считает политолог.





При этом Соловей говорит, что "не уверен, что все это пойдет так, как предполагают кремлевские стратеги".





В Кремле сильно недооценивают сложность политической ситуации в Беларуси, России и в окружающих странах. "Может получиться так, как у Горбачева: нАчать он смог, а вот углУбить и закончить — нет", — говорит Валерий Соловей.