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Российский политолог: К лету будет создано союзное государство - его возглавит Путин

О таком развитии событий заявил российский политолог Валерий Соловей.


"Зюганову сказали в Администрации президента (РФ - прим. БП), что, возможно, уже к лету будет создано союзное государство России и Беларуси, во главе которого встанет Владимир Владимирович Путин, — заявил Соловей "Московскому Комсомольцу". — И, соответственно, одновременно в России и в Беларуси пройдут президентские выборы. 

Подчеркиваю: это план. Что произойдет на самом деле, одному Богу известно. Но раз Геннадию Андреевичу сказали об этом плане и раз он решился его озвучить — это означает, что этот план считают в высокой степени реалистичным. А может быть, даже уже и безальтернативным".

Лукашенко предложен пост главы союзного парламента, говорит политолог, "но Александру Григорьевичу он категорически не нравится". 

По словам Соловья, главе Беларуси не находится места в новой конфигурации, и это "создает напряжение" и замедляет "интеграцию". 


Позиция Лукашенко является главным препятствием для реализации плана, считает политолог.

При этом Соловей говорит, что "не уверен, что все это пойдет так, как предполагают кремлевские стратеги". 

В Кремле сильно недооценивают сложность политической ситуации в Беларуси, России и в окружающих странах. "Может получиться так, как у Горбачева: нАчать он смог, а вот углУбить и закончить — нет", — говорит Валерий Соловей.
Источник: udf.by
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