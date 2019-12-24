Будет ли Лукашенко танцевать на Венском балу и с кем?





Во время встречи Лукашенко отдельно отметил напряженную работу в период новогодних праздников. В частности, на субботу, 28 декабря, запланировано проведение Венского бала.





— Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец Независимости — этот огромный зал торжественных церемоний. Мы с ними согласились, что проведем такой Венский бал с их участием. Они будут организовывать, мы — помогать, — отметил Александр Лукашенко.









Добавим, что озабоченность проведением Венского бала глава государства высказывает не впервые.





Тем временем остается интрига: примет ли Лукашенко личное участие в нем и если да, но с кем он будет танцевать на этот раз.





Напомним, год назад он танцевал на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи с «Мисс Беларусь-2018» Мариной Василевич – теперь она уже работает депутатом.