+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Будет ли Лукашенко танцевать на Венском балу и с кем?

После того, как на днях глава Беларуси потанцевал с блондинкой на VIP-вечеринке, он поделился ожиданиями от проведения Венского бала во Дворце независимости.


Во время встречи Лукашенко отдельно отметил напряженную работу в период новогодних праздников. В частности, на субботу, 28 декабря, запланировано проведение Венского бала.

— Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец Независимости — этот огромный зал торжественных церемоний. Мы с ними согласились, что проведем такой Венский бал с их участием. Они будут организовывать, мы — помогать, — отметил Александр Лукашенко.


Добавим, что озабоченность проведением Венского бала глава государства высказывает не впервые.

Тем временем остается интрига: примет ли Лукашенко личное участие в нем и если да, но с кем он будет танцевать на этот раз. 

Напомним, год назад он танцевал на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи с «Мисс Беларусь-2018» Мариной Василевич – теперь она уже работает депутатом.
Источник: gazetaby.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru