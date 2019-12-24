Поротников: Больше документов — больше возможностей давить на Минск

Почти все по «углубленной интеграции» согласовано и готово к подписанию — такой вывод можно сделать из появившихся 23 декабря новостей от непосредственных участников переговоров Беларуси и России.





Cоздатель и координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников далек от алармистских настроений.





— Высока вероятность того, что будет подписано соглашение декларативного характера — с массой отсылочных положений к пресловутым дорожным картам, а вот исполнение каждого шага в рамках этих дорожных карт — совсем другая история. В итоге мы вряд ли получим больше, чем имеем в рамках других образований на постсоветском пространстве, — отметил он в интервью " target="_blank" >Thinktanks.by









Версия Андрея Поротникова — «русские начали игру вдолгую, игру с прицелом на неизбежный по очевидным причинам транзит власти в Беларуси, чтобы в нужный момент иметь «контрольный пакет акций» и право решающего голоса на то, чтобы определять, кто может быть новым главой государства, а кто им быть не может».





— Тут не стоит держать в уме какую-то определенную дату, а следить за общей динамикой событий, — сказал эксперт.





По мнению Андрея Поротникова, пока «нет свидетельств того, что Российская Федерация готовится к какому-то силовому давлению на Беларусь — даже наращивание армейских группировок вблизи границ с Беларусью является очень умеренным и носит оборонительный характер». В то же время эксперт уверен, что в российском Генштабе есть план силового воздействия на Беларусь, равно как и в белорусском есть план силового реагирования на попытку силового воздействия России на Беларусь.