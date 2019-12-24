+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Олег Волчек: Признание Гаравского — это «внутренний белорусский след»

Экс-боец СОБРа засветил фамилии сообщников и Павличенко.

В Минске прошла дискуссия «Громкие дела: новые факты и перспективы расследования». На ней выступил правозащитник Олег Волчек, который представляет интересы семьи пропавшего главы МВД Юрия Захаренко, сообщает «Радыё Свобода».

«Кто такой Горавский? В конце августа ко мне обратились европейцы с вопросом есть ли, был ли такой сотрудник СОБРа. Люди, которые там служили нам подтвердили, что это реальная личность, но он временно куда-то пропал. Поэтому я сказал, что можно заниматься и проверять.

У меня 99% уверенность, что он лично принимал участие, так как знал тонкости по делу Захаренко и Гончара. Главное, что он сделал, он признался в убийствах. Теперь остается слово за прокуратурой и активистами», - сказал Волчек.


По словам Волчека, Горавский не сам выехал за границу, это «какой-то внутренний белорусский подготовленный след, а не российский».

«Важность показаний Горавского еще в том, что он засветил фамилии сообщников и еще раз Павличенко. Сейчас власть не может отравить Павличенко и убрать его в автокатастрофе. Ведь тогда всем все будет понятно», - сказал Волчек.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru