64-летний активист Белорусского национального конгресса и инвалид 2-й группы Николай Соляник на суд пришел с Конституцией, Административным и Уголовным кодексами и другими юридическими документами, чтобы доказывать свою правоту. Солянику инкриминировали нарушение 2-й и 3-й частей ст. 23:34 АК РБ. Это означает призыв к участию и участие в несанкционированном массовом мероприятии, передает "Белсат"





«Жаль, партизаны не дожили до нашего времени…»

В начале заседания Соляник заявил отвод судье Елене Толстик-Самойло, ведь «судьи назначены президентом, которому нет веры». Отвод, однако, не был удовлетворен. Активист своей вины не признал, однако не отрицал, что действительно призвал приходить на акцию и сам в ней участвовал. Во время речи активист много апеллировал к Конституции, которая ставит гражданину в обязанность защиту независимости и суверенитета страны.





«Очень жаль, что партизаны не дожили до нашего времени! Иначе и им приходилось бы брать разрешение в администрации на защиту Родины… Я же вашего президента пришел поддержать на переговорах в Петербурге, чтобы не допустить слияния одного преступного режима с другим!» –говорил судье Николай Соляник.





«Если вы не признаете этот документ…»

Во время процесса выступили и трое милиционеров, занимавшихся видеофиксацией акции 15-го декабря: Шутович, Кейзер и Путников. Присутствующие были возмущены тем, что судья спрашивает о месте жительства у подсудимого, но не задает подобного вопроса милиционерам. Мол, милиция должна знать, где живут активисты, но активисты то же самое о милиции знать не должны… Судья замечания проигнорировала.





Судья Елена Толстик приговорила активиста к штрафу в размере 45 базовых величин, то есть 1147,5 рублей. Сразу после оглашения приговора Николай Соляник порвал Конституцию со словами: «Если вы не признаете этот документ, то и не надо…»



