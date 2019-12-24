В Туркменистане ограничили размах поминок Туркменбаши
В Туркменистане ввели строгие ограничения на поминальные мероприятия в день смерти первого президента Сапармурата Ниязова (Туркменбаши).
Об этом 23 декабря сообщило издание «Хроника Туркменистана» со ссылкой на собственные источники.
По словам источников, 19 декабря в Ашхабаде было проведено закрытое совещание с участием представителей аппарата президента, вице-премьеров, председателя Меджлиса (парламента) и ряда других чиновников. Было решено в день смерти Ниязова, 21 декабря, провести только одну церемонию возложения цветов к памятнику в Ашхабаде.
После совещания региональные управления Министерства национальной безопасности (МНБ) проинформировали хякимлики (областные администрации), членов Халк Маслахаты (Народного Совета), депутатов Меджлиса и руководителей крупных предприятий, что на местном уровне поминальные мероприятия 21 декабря не приветствуются.
Насколько можно понять из сообщений официальных СМИ, действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии возложения цветов к памятнику в Ашхабаде не присутствовал. По телевидению 21 декабря показали не последнюю церемонию, а ту, что проходила в октябре в День поминовения. В итоговой воскресной программе новостей 22 декабря о поминальных мероприятиях вообще не сообщалось.
Ниязов фактически возглавил Туркменскую ССР в 1990 году, когда стал председателем Верховного совета республики. В тот же год в Туркмении ввели пост президента, который занял Ниязов. В 1992 году его полномочия были подтверждены на выборах в независимом Туркменистане. Вскоре он принял титул Туркменбаши (глава всех туркмен). Стиль правления Ниязова характеризуется как культ личности. Халк Маслахаты не раз поднимал вопрос о введении для Ниязова пожизненного президентства, но тот отвергал эту идею, ссылаясь на трудности управления страной в пожилом возрасте. Тем не менее появления в стране оппозиции или даже просто влиятельных политиков Ниязов не допускал.
Умер Ниязов в 2006 году. По закону временно исполняющим обязанности президента должен был стать председатель Меджлиса, но на него неожиданно возбудили уголовное дело. В итоге страну возглавил малоизвестный вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов, который также был министром здравоохранения и личным врачом Ниязова. В 2007 году его полномочия были подтверждены на выборах. Бердымухамедов не принял титул Туркменбаши, однако для него изобрели новое наименование — Аркадаг (покровитель). Некоторые экзотические нововведения Ниязова (такие как смена названий месяцев в календаре) при Бердымухамедове были отменены, но критика в адрес первого президента при этом не озвучивалась.
В последние годы наблюдатели отмечают, что немолодой Бердымухамедов осуществляет подготовку к транзиту власти. Возможно, преемником станет его сын Сердар, ныне возглавляющий Ахалский велаят (область). В июле президент на некоторое время исчез, после чего были распространены слухи о его смерти. Предполагается, что это могло быть проверкой политиков на лояльность.
08:30 24/12/2019
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