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Венедиктов рассказал о личном вопросе для Лукашенко

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал о личном вопросе, который планирует задать президенту Беларуси Александру Лукашенко.


Венедиктов утром во вторник возьмет интервью у белорусского лидера. Как рассказал журналист, он собирал вопросы к Лукашенко в том числе через свои социальные сети, и их пришло более полутора тысяч.

Как отметил в эфире телеканала ОНТ Венедиктов, вопросы задают со всего мира. Большой блок касается и белорусско-российских отношений – как высказался журналист, вопросы по этой теме поступают из разных стран, "от Арктики до Антарктики".

При этом возникают, по словам Венедиктова, и частные вопросы, в том числе про Парк высоких технологий.

"А я про Колю хочу спросить... У меня сыну 19 лет, и, когда ему было 14, я проходил самый трудный период жизни с ним", – рассказал Венедиктов о вопросе, который хочет задать президенту от себя лично.
Венедиктов признался, что ответ на вопрос интересует его не только как журналиста, но и как отца.

"Президент заматерел... Я был одним из немногих российских журналистов, кто в 1994 освещал его кампанию, и, конечно, за эти 25 лет это другой человек, это не то представление, которое мы имели в 1994 году", – поделился мнением Венедиктов.

Приоткрыл завесу тайны журналист и в том, что же он подарит Лукашенко – оказывается, это сделанные минским мастером шахматы, изображающие битву на Чудском озере.
Sputnik
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