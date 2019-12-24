Венедиктов рассказал о личном вопросе для Лукашенко





Венедиктов утром во вторник возьмет интервью у белорусского лидера. Как рассказал журналист, он собирал вопросы к Лукашенко в том числе через свои социальные сети, и их пришло более полутора тысяч.





Как отметил в эфире телеканала ОНТ Венедиктов, вопросы задают со всего мира. Большой блок касается и белорусско-российских отношений – как высказался журналист, вопросы по этой теме поступают из разных стран, "от Арктики до Антарктики".





При этом возникают, по словам Венедиктова, и частные вопросы, в том числе про Парк высоких технологий.





"А я про Колю хочу спросить... У меня сыну 19 лет, и, когда ему было 14, я проходил самый трудный период жизни с ним", – рассказал Венедиктов о вопросе, который хочет задать президенту от себя лично.

Венедиктов признался, что ответ на вопрос интересует его не только как журналиста, но и как отца.





"Президент заматерел... Я был одним из немногих российских журналистов, кто в 1994 освещал его кампанию, и, конечно, за эти 25 лет это другой человек, это не то представление, которое мы имели в 1994 году", – поделился мнением Венедиктов.





Приоткрыл завесу тайны журналист и в том, что же он подарит Лукашенко – оказывается, это сделанные минским мастером шахматы, изображающие битву на Чудском озере.



