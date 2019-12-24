Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер правительства Дмитрий Крутой на торжественном приеме в посольстве РФ в Беларуси по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, пишет ТАСС





«На сегодняшний день у нас, по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые уточнятся в ближайшие 2−3 дня, интеграционный пакет будет согласован. Мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это придаст беспрецедентный, новый импульс нашим отношениям», — отметил первый вице-премьер белорусского правительства.





В первую очередь, пояснил Крутой, «это будет экономика». Он признал, что сначала интеграционная работа шла «очень медленно». «Здесь нет ничего удивительного. Особенно за последние годы, когда Российская Федерация оказалась в очень сложной ситуации и столкнулась, по сути, с беспрецедентным внешним давлением, она была вынуждена трансформировать свою экономическую и финансовую политику. Отсюда и бюджетная консолидация, введение правил, налоговый маневр, политика импортозамещения и прочее», — уточнил Крутой. «И нам как ближайшим партнерам казалось, что это во многом направлено против нас. Российские коллеги из отраслевых ведомств разъяснили, что это не так. И сегодня мы это чувствуем», — заявил первый вице-премьер.









«Эти все войны, которые у нас происходили — газовые, нефтяные, сахарные, проблемы с доступом тракторов, молока или чего-то еще, конечно, они на отраслевых наших регуляторов наложили отпечаток определенной абсолютно нездоровой конфронтации, которая мешала на первом этапе работы», — сказал Крутой. «Но когда люди поняли, что это всерьез, это попытка выстроить на новой основе экономические отношения, теперь не надо бояться самых прогрессивных форм сотрудничества и взаимодействия, процесс, откровенно говоря, пошел», — сказал первый заместитель главы правительства.





Как заявил сегодня глава правительства России Дмитрий Медведев, не согласована 31-я дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра. «Сейчас дорога для этого открыта, документы согласованы», — сказал Медведев.

