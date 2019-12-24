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В Иране массовые протесты. СМИ пишут о 1,5 тыс. убитых за две недели

Приказ о силовом подавлении протестов якобы отдал верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Фото РБК

В Иране, по приказу верховного лидера Али Хаменеи, жестоко подавили массовые протесты: за две недели убиты около 1,5 тыс. человек.

Об этом пишет Reuters.

Протесты начались 15 ноября. Граждане были недовольны неожиданным и резким росток цен на бензин. По всей стране в акциях приняли участие около 200 тыс. человек.

17 ноября протестующие в Тегеране требовали свержения лидеров страны и падения Исламской республики как таковой. Некоторые из них даже жгли фото Али Хаменеи.

Согласно источникам агенства, после этого лидеры Ирана собрались на совещание и 80-летний Хаменеи приказал "сделать все", чтобы протесты закончились.

По словам другого источника, верховный лидер четко заявил, что против протестующих необходимо проявить силу.

"Наш имам отвечает только перед богом. Он заботится о народе. Он был тверд и сказал, что протесты должны быть подавлены", – рассказал один из иранских чинов.

В итоге, иранские силовики убили около 1,5 тыс. человек, среди которых было по меньшей мере 17 подростков и около 400 женщин.

В то же время, цифры международных организаций несколько отличаются от цифр, предоставленных источниками. Так, по данным Amnesty International, в Иране погибли не менее 304 человек, а в Госдепе США говорят, мол количество убитых может достичь тысячи человек.

Официально в Иране отказываются называть количество погибших протестующих, но называют вышеуказанные цифры "спекулятивными".

Стоит отметить и то, что в начале декабря гостелевидение Ирана сообщило, что иранские силовики буквально расстреливали своих сограждан, хотя потом говорили, что протестующих "убили во время столкновений".
Фокус
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