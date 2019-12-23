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«Белсату» стала известна одна из персон анонимного телеграм-канала, близкого к главе Беларуси.

Это Наталья Эйсмонт: догадывались многие, но прямых доказательств не было.

Пресс-секретарь Лукашенко занимается телеграм-каналом «Пул Первого». Доказательства «Белсата».

Авторы «Пула Первого» обещали показывать «закулисье государственной кухни, то, чего не покажут в телевизоре», а когда канал наберет три тысячи подписчиков – рассказать о себе. Сейчас «Пул Первого» имеет пять тысяч читателей, однако анонимы до сих пор не раскрыли своих лиц.

В канале раньше других медиа появляется информация, фото и видео о поездках, встречах и событиях, связанных с Александром Лукашенко. «Белсат» добыл подтверждения, что отношение к инсайдам о главе государства имеет его пресс-секретарь.

Журналисты «Белсата» сравнили видео, появившееся в канале «Пул Первого», со своим. На кадрах можно увидеть, что в камеру нашего оператора попала Наталья Эйсмонт. Очевидно, она единственная, кто мог снимать это видео, так как оператор, стоявший перед ней, не двигался.

Пресс-секретарь снимает на обычный мобильный.


Вот еще одно подтверждение. Фото из телеграм-канала.


Снимок экрана с видео оператора belsat.eu.

Лукашенко встречается с президентом Австрии Александером ван дер Белленом. Скрин belsat.eu

Видео и фото сделаны одновременно с разных ракурсов. Видно, что в углу напротив журналистов стоит представительница австрийского президента и пресс-секретарь Лукашенко с телефоном.

В текстах телеграма много эмоди. Другие медиа уже обращали внимание, что стиль канала «Пул Первого» похож на Instagram Натальи Эйсмонт.

Мы не утверждаем, что контентом и наполнением канала занимается только Наталья Эйсмонт. Видео в канале сделано профессионально, на несколько камер и монтируемое. Его используют редакции БелТА и БТ, как и цитаты из телеграм-канала.
ДР/ИР belsat.eu 
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