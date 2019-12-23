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Северинца снова будут судить. Теперь за призыв к участию в акции против углубления интеграции с РФ

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца вызывают в суд за призыв к участию в несанкционированной акции протеста 7 декабря текущего года.

"В  четверг 26 декабря во Фрунзенском суде меня будут судить за призыв к первой акции в защиту независимости  - 7 декабря", - написал Северинец в Facebook.


Ранее Северинец уже был приговорен к 15 суткам ареста за организацию акции протеста в тот день, но пока не отбывал наказание, пишет interfax.by

"А еще же 8-е, 20-е, 21-е (декабря, в эти дни проходили аналогичные  акции протеста, одним из организаторов которых выступал Северинец – ИФ). Призыв. Участие. Организация. Если за каждый протокол будет 15 суток, сидеть мне ровненько до Чернобыльского шляха 2020 года (традиционно проводится оппозицией в конце апреля – ИФ)", - посетовал политик.


Как сообщалось, 7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко  и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Мероприятия прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов.

В настоящее время РФ и Беларусь ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.
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