"В четверг 26 декабря во Фрунзенском суде меня будут судить за призыв к первой акции в защиту независимости - 7 декабря", - написал Северинец в Facebook.









Ранее Северинец уже был приговорен к 15 суткам ареста за организацию акции протеста в тот день, но пока не отбывал наказание, пишет interfax.by





"А еще же 8-е, 20-е, 21-е (декабря, в эти дни проходили аналогичные акции протеста, одним из организаторов которых выступал Северинец – ИФ). Призыв. Участие. Организация. Если за каждый протокол будет 15 суток, сидеть мне ровненько до Чернобыльского шляха 2020 года (традиционно проводится оппозицией в конце апреля – ИФ)", - посетовал политик.









Как сообщалось, 7, 8, 20 и 21 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли несанкционированные акции против углубления интеграции двух стран. Мероприятия прошли без задержаний со стороны правоохранительных органов.





В настоящее время РФ и Беларусь ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.



