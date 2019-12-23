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Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.

Авиабаза Хмеймим в Сирии
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Об этом сообщает пользователь Twitter @QalaatAlMudiq.
Как уточняет портал avia.pro, беспилотники несколько раз были направлены на Хмеймим и сирийскую военную авиабазу Хама. Все атаки были отражены. Инцидент произошел после ударов израильской авиацией по целям в пригороде Дамаска.

Отмечается, что есть свидетельства наводки на цели американскими военными. Издание пишет, что нападавшие не могли управлять беспилотниками из-за значительной удаленности сирийской и российской военных авиабаз от фронта, а за несколько часов до нападения в районе сирийской границы был замечен американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135. Он мог передавать информацию о местоположении российского и сирийского военных объектов.


Ранее 23 декабря системы противовоздушной обороны Сирии перехватили ракеты вблизи Дамаска. Сообщалось, что снаряды были выпущены израильской стороной, а авиация находилась в воздушном пространстве Ливана, пишет lenta.ru
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