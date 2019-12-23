



Как сообщили в Нацполиции Украины, такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.





«Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является кустарным способом выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50», — говорится в сообщении.





Корпус изъятой МОН-50, по выводам экспертов, изготовлен в 1987 году на заводе «Дунарит» (партия 36) в городе Русе (Болгария). Этот корпус МОН-50 был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на «Самарском заводе взрывчатых веществ» в 1987 году (партия изготовления корпуса 40).





Отмечено, что в корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых взорвали авто журналиста Павла Шеремета.









«На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы. Поэтому дополнительно специалисты будут устанавливать их принадлежность. Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета, ссылаясь на нормы ст. 63 Конституции Украины», — добавили в Нацполиции.





Там добавили, что задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.