Это не покажет БТ: забавные моменты с саммита СНГ

UDF.BY рассказывает иалоизвестные факты с саммита лидеров стран ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге, который прошел в минувшую пятницу.





Лукашенко выделился «золотой» ручкой





На саммите руководители стран никаких существенных решений не приняли. Но без традиционного подписания бумаг не обошлось. И тут Александр Лукашенко сумел выделиться. Подписи он ставил «золотой ручкой».





Даже у главы РФ Владимира Путина ручка была поскромнее.





Мясникович встал, услышав вопрос Путина





На саммите Михаила Мясниковича избрали главой Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). С подачи Лукашенко чиновника усадили за круглый стол вместе с руководителями стран.





Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал коллег задать вопросы Мясниковичу, но воспользовался этой возможностью только Владимир Путин.





Он пожелал новому главе Коллегии ЕЭК объехать все страны, чтобы войти в курс дела. Мясникович в тот же момент подскочил на ноги. Но Путин его "усадил".



Путин подколол Мясниковича





Этим общение российского президента и белорусского чиновника не ограничилось. Многие СМИ написали о забавном моменте во время саммита: Лукашенко не нашел глазами Мясниковича и спросил:





«А где Михаил Владимирович? Покажите человека живого! А то скажете, что привезли кота в мешке!»





Но у этой истории было и продолжение. После официальной части заседания руководитель Беларуси подвел нового главу Коллегии ЕЭК к Путину. Российский президент воспользовался возможность подколоть его: «Почему вы от нас прячетесь?» Мясникович растерянно ответил: «За дверью стоял».





Какая шутка рассмешила Макея





В эфире телеканала «Россия» показали интересный момент. Перед началом заседания белорусские чиновники с интересом разглядывали величественный портрет Петра I.





Заметив это, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев подошел к руководителю МИД: «Белорусское правительство под Петром ходит». Владимир Макей рассмеялся.





Лукашенко гулял сам по себе





Показалось, что на саммите руководитель Беларуси всячески демонстрировал, что он не ровня другим лидерам стран СНГ. Во время экскурсии по экспозиции, посвященной началу Второй мировой войны, Лукашенко отделился от остальной группы, которую водил по залу сам Путин.





Зато когда во время перерыва между встречами в форматах ЕАЭС и СНГ Путин ненадолго отлучился от компании руководителей стран, Лукашенко сел во главе стола.





Лукашенко рассказал о знакомстве с Путиным, о котором забыл





По всей видимости, уже улетая из Санкт-Петербурга, руководитель Беларуси, находясь у трапа самолета, рассказал провожавшим его чиновникам, как познакомился с Путиным. Правда, напомнил ему об этом сам российский президент.





«Он говорит: слушай, мы с тобой давно знакомы. Я говорю: «А где мы познакомились?» «А ты помнишь, когда ты в Питер приезжал?» Я говорю: «Помню». «А кто тебя встречал?» Я говорю: «Ну тогда помню», – рассказал Лукашенко.





Очевидно, это событие имело место до 1996 года, пока Путин работал заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.





#1#

Из-за саммита питерские автолюбители негодовали





Пробки на дорогах начались еще вечером 19 декабря, когда руководители стран стали прибывать в город. Вызвали их перекрытия из-за проезда кортежей. Заторы продолжились и вечером 20-го.