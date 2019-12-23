Шейман отчитался: Управделами заработало за год почти $1 млрд
Лукашенко 23 декабря провел рабочую встречу со своим Управляющим делами Виктором Шейманом.
Тот рассказал о предварительных итогах года в работе организаций и предприятий, подчиненных Управлению делами. В частности, ожидаемая выручка от реализации продукции составит более Br1,8 млрд, оборот внешней торговли товарами и услугами - более $300 млн. В три раза сокращено количество убыточных предприятий.
Виктор Шейман также доложил о новых и перспективных направлениях в работе Управления делами, в том числе о запуске серийного производства пластиковых лыж.
Учитывая то, что Виктор Шейман также курирует африканский вектор сотрудничества, во время встречи у Лукашенко обсуждался ход строительства ряда совместных предприятий.
Еще одной темой разговора были кадровые вопросы в системе Управделами.
Лукашенко отдельно отметил и напряженную работу своего Управления делами в период новогодних праздников. "Спрос в это время, если можно так сказать, на президента очень большой. Но это приятные хлопоты, хоть и физически это нагрузка большая, - сказал он. - Управлению делами приходится это все обеспечивать, на вас ложится большая нагрузка".
Лукашенко отметил, что это как уже традиционные мероприятия государственного масштаба, к примеру, благотворительная акция "Наши дети", так и новые. В числе последних - Венский бал, который планируется провести во Дворце независимости в субботу, 28 декабря.
"Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец независимости - этот огромный зал торжественных церемоний. Мы с ними согласились, что проведем такой Венский бал с их участием. Они будут организовывать, мы - помогать", - сказал Лукашенко.
15:34 23/12/2019
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